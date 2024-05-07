Лукашенко пообещал мгновенный ответ на любую военную агрессию против Белоруссии

Белоруссия мгновенно ответит на любую военную агрессию против нее. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого передает БелТА.

«Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно», — сказал президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что Минск не будет рисовать никаких линий, поскольку, в отличие от России, где можно «рисовать линии и чего-то ожидать», Белоруссия не имеет протяженности в тысячи километров.

Также Лукашенко заявил, что проводимые проверки вооруженных сил Белоруссии показывают эффективность системы боевой и мобилизационной готовности.

Кроме того, он рассказал, что будет отрабатываться в ходе проверки носителей тактического ядерного оружия (ТЯО) в республике.

7 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Ранее Лукашенко сообщил об обострении военной обстановки у границ Белоруссии.