Верховный суд удовлетворил просьбу республиканцев об изоляции бюллетеней в Пенсильвании

Верховный суд США принял решение по иску членов Республиканской партии, которые обратились с требованием об отделении бюллетеней в штате Пенсильвания, поступивших на участки после дня президентских выборов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Так, суд удовлетворил требование и постановил изолировать бюллетени в штате, которые были получены после 20.00 3 ноября.

Согласно принятому решению, документы будут отделены и содержаться в «безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов».

Данное постановление распространяется на все избирательные комиссии штата.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).