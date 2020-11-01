В Молдавии стартовали выборы президента, 1 ноября жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года, передает РИА «Новости».

По всей стране открылись более 2 тыс. избирательных участков, еще 139 работают за рубежом.

Порог явки в первом туре составил 33,3%.

За проведением выборов в Молдавии будут следить около 1 900 местных и 309 международных наблюдателей.

По молдавскому законодательству, в президентских выборах побеждает кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если голосов меньше 50%, то через две недели проходит второй тур выборов, где победителем становится набравший большинство голосов. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.

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