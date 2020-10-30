Лукашенко заявил, что у Белоруссии и РФ нет друзей, кроме друг друга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на особый характер и общность отношений белорусского и российского народа. Об этом сообщает БелТА.
Он обратился к России с призывом относиться к Белоруссии как к младшему брату. По его словам, Минск не намерен отворачиваться от Москвы.
Глава государства отметил, что он совместно с президентом России Владимиром Путиным договорился, что две страны всегда будут друг для друга «надежными друзьями и опорой».
«Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Белоруссии, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — подчеркнул Лукашенко.
Кроме того, политик сравнил две страны с квартирами, в которых живут семьи, «произраставшие из одного корня».
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