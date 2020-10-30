Лукашенко заявил, что у Белоруссии и РФ нет друзей, кроме друг друга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на особый характер и общность отношений белорусского и российского народа. Об этом сообщает БелТА.

Он обратился к России с призывом относиться к Белоруссии как к младшему брату. По его словам, Минск не намерен отворачиваться от Москвы.

Глава государства отметил, что он совместно с президентом России Владимиром Путиным договорился, что две страны всегда будут друг для друга «надежными друзьями и опорой».

«Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас — у России и Белоруссии, у Путина и Лукашенко — других друзей нет», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, политик сравнил две страны с квартирами, в которых живут семьи, «произраставшие из одного корня».

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