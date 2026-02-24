Размер шрифта
На Украине сообщили о повреждении газодобывающей инфраструктуры

«Нафтогаз» сообщил об остановке газодобывающего объекта под Харьковом
РИА Новости

В Харьковской области была остановлена работа объекта газодобывающей инфраструктуры, сообщает пресс-служба украинской госкомпании «Нафтогаз» в Telegram-канале.

По информации председателя правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, работа объекта остановлена «после прилета». По завершении воздушной тревоги специалисты компании совместно с подразделениями Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям приступят к ликвидации последствий обстрелов, добавил топ-менеджер.

В тот же день пресс-служба компании «Укрэнерго» заявила, что в трех регионах страны — Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях — после прилетов пропало электричество. Без света также остались потребители на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

22 февраля «Укрэнерго» сообщила, что после удара ВС РФ без электричества остались пять регионов.

18 февраля глава администрации Лозовой в Харьковской области Сергей Зеленский сообщил, что из-за удара по объекту критической инфраструктуры была прекращена подача тепла и воды.

Ранее на Украине заявили, что энергообъекты страны стали «решающим полем битвы» с РФ.

 
