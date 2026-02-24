ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Брянской области

Богомаз: дроны ВСУ атаковали энергообъекты в двух районах Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников-камикадзе атаковали объекты энергетики в Климовском и Погарском районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о трансформаторах и линиях электропередачи. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

Также чиновник отметил, что в результате атак никто не пострадал.

Днем 24 февраля в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО ликвидировали за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по информации министерства, противник лишился шести управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Утром 24 февраля дрон ВСУ атаковал поселок Борисовка в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате детонации дрона пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.