Канада расширит военную помощь Украине

Канада выделит Украине $300 млн и более 400 бронемашин
Global Look Press

Власти Канады заявили о выделении дополнительных $300 млн и новых военных поставках Украине. Об этом сообщает The Globe and Mail.

По словам министра обороны Канады Дэвида МакГинти, Оттава также передаст Киеву более 400 бронемашин. Кроме того, страна планирует продлить миссию по подготовке украинских военных до 2029 года, говорится в публикации.

До этого начальник штаба обороны Канады Дженни Кариньян заявила, что Оттава допускает возможность отправки на Украину до 600 своих военных в случае заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

17 декабря глава украинского минобороны Денис Шмыгаль заявил, что во время недавнего заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 15 стран обязались выделить Украине финансовую помощь на военные нужды в 2026 году. По его словам, речь идет о $5 млрд на оборонное производство внутри страны и о такой же сумме на закупку американского вооружения для Украины.

Ранее в Канаде задержали контрразведчика по подозрению в передаче данных Украине.

 
