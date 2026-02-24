Россия не должна получать преимуществ за столом переговоров, неся при этом потери на поле боя. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев, чьи слова приводит Sky News.

«Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя. <…> Россия должна серьезно подойти к переговорам и признать, что в этой войне она не победит», – сказал Кошта.

Он утверждает, что Украина «выстояла», а Россия якобы «не добилась своих целей». Глава Евросовета также назвал членство Киева в ЕС гарантией безопасности для всего континента.

До этого издание Berliner Zeitung писало, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

Ранее Фон дер Ляйен отказалась называть Украине конкретную дату членства в Евросоюзе.