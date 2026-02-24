Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Глава Евросовета обратился с требованием к России

Глава Евросовета Кошта: Россия должна признать, что не победит на Украине
Johanna Geron/Reuters

Россия не должна получать преимуществ за столом переговоров, неся при этом потери на поле боя. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев, чьи слова приводит Sky News.

«Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя. <…> Россия должна серьезно подойти к переговорам и признать, что в этой войне она не победит», – сказал Кошта.

Он утверждает, что Украина «выстояла», а Россия якобы «не добилась своих целей». Глава Евросовета также назвал членство Киева в ЕС гарантией безопасности для всего континента.

До этого издание Berliner Zeitung писало, что конфликт на Украине ослабил страны-члены Евросоюза (ЕС), но они продолжают избегать диалога с Россией, что делает их более уязвимыми. В то же время в публикации обращают внимание, что финансирование Украины сделало ситуацию в Евросоюзе критической, ослабив страны Европы в экономическом и политическом плане. Огромные расходы Запада на военную помощь Киеву привели к тому, что они угодили в стратегическую западню, отмечают журналисты.

Ранее Фон дер Ляйен отказалась называть Украине конкретную дату членства в Евросоюзе.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!