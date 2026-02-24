Размер шрифта
Мать девочки, найденной в коляске без признаков жизни, имеет психические заболевания

Сапа: дагестанка, гулявшая с бездыханной дочерью, имеет психические заболевания
Telegram-канал Мой Дербент

У женщины из Дербента, в коляске которой нашли маленькую девочку без признаков жизни, могли быть психические отклонения. Об этом сообщает «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала, предварительно эксперты выявили у нее заболевания. Ее дочь была истощена, поэтому не выжила. Ребенка, по словам собеседника, женщина родила в 2024 году.

Сама родительница якобы из Дагестана. Она длительное время жила в Сирии, но вернулась в Россию.

«По предварительной информации, у женщины есть еще пятеро детей, пока об их местоположении ничего неизвестно», – сообщается в публикации.

Мать с коляской заметили на проспекте Агасиева, недалеко от вокзала. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить документы, но в коляске обнаружили девочку. К этому моменту она уже не дышала. Как рассказала мать, она и ее дочь якобы голодали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Воронеже приемная мать морила голодом и истязала брата и сестру.

 
