Появилось видео взрыва машины ДПС у Савеловского вокзала

Момент взрыва у Савеловского вокзала в Москве попал на камеры видеонаблюдения. Видео публикует Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны две полицейские машины, стоящие рядом, один из сотрудников ДПС в момент взрыва находился между автомобилями и указывал на дорогу своим коллегам.

По данным источника, устроивший взрыв мужчина «погряз в долгах, которые набрал в микрофинансовых организациях», к этому его могли склонить мошенники с Украины.

Взрыв произошел ночью 24 февраля. Злоумышленник подошел к сотрудникам ДПС, которые сидели в патрульной машине. Один полицейский и сам нападавший не выжили, еще двое были ранены, их госпитализировали с множественными осколочными ранениями. По информации SHOT, взрыв устроил уроженец города Можга в Удмуртии, он приехал в Москву из Санкт-Петербурга, где проживал в последнее время.

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что взрыв был совершен дистанционно.

Ранее СК возбудил дело по факту взрыва.