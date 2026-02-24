Депутат Журавлев: Германия передала бы Украине ядерное оружие, если бы оно у нее было

Германия, Италия и Нидерланды могли бы снабдить Украину ядерным оружием, если бы оно у них было. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя заявление СВР России о намерении Лондона и Парижа передать Украине ядерные вооружения.

«Именно так европейские разжигатели войны всегда и поступали. Опасаясь, что боевые действия перенесутся на их территорию, делали вид, будто Украина сама что-либо произвела. Из этой серии, к примеру, британские ракеты «Фламинго», которые якобы производит кастинговое агентство, прежде занятое на фильмах Зеленского. То же самое с морскими дронами, — на Украине расположена разве что отверточная сборка. Что касается ядерного оружия, то у Украины, безусловно, есть потенциал для его создания — научная и производственная база, оставшаяся в наследство от СССР. Но сейчас страна точно на это не способна. Поэтому точно можно утверждать: если у Киева вдруг и появится такая бомба, она будет иностранного происхождения. В Европе ядерное оружие есть у Великобритании и Франции, поэтому следы ведут прежде всего туда. Уверен, что не отказались бы сотрудничать с киевским режимом Германия, Италия, Нидерланды — только вот у этих стран собственной ядерки никогда и не было», — сказал Журавлев.

24 февраля в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой, Германия в этой инициативе участвовать не планирует.

Ранее зампред Cовбеза Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет готова применить любое оружие, включая нестратегическое ядерное, если у Киева появится свое.