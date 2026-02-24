Ведьмы и привидения: опубликованы номинанты на Букеровскую премию-2026

Международная Букеровская премия 2026 года опубликовала лонг-лист номинантов. Его представили на сайте премии.

Всего в длинный список вошли 13 книг, переведенных на английский язык и опубликованных в Великобритании и/или Ирландии в период с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026 года. Короткий список из шести книг будет объявлен во вторник, 31 марта, а победителя объявят на церемонии в Лондоне 19 мая.

«Многие из представленных книг посвящены разрушительным последствиям войны. В списке также есть мелкие ссоры между соседями, таинственные горные деревни, заговоры крупных фармацевтических компаний, ведьмы, несчастные любовники, тюрьма с привидениями и отсылки к малоизвестным фильмам. <...> И хотя первоначальные даты публикации книг охватывают четыре десятилетия, каждая история кажется свежей и новаторской», — говорит Наташа Браун, председатель жюри конкурса 2026 года.

В список вошли «В Тегеране тихие ночи» Шиды Базьяр, «Мы зеленые и трепещущие» Габриэлы Кабесон Камары, «Солдат, которого помнят» Анджета Данье, «Дезертиры» Матиаса Энара, «Маленькое утешение» Ии Генберг, «Та, кто остается» Рене Карабаша, «Режиссер» Даниэля Кельмана, «На Земле, как она есть» Аны Паулы Майи, «Герцог» Маттео Мельчиорре, «Ведьма» Мари Ндиайе, «Женщины без мужчин» Шахрнуш Парсипур, «Восковой ребенок» Ольги Равен, «Тайваньский травелог» Янга Шуан-Цзы

Две книги были опубликованы на языках оригинала в XX веке. «Ведьма» вышла на французском в 1996 году, а «Женщины без мужчин» — на персидском в 1989 году.

