Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Автомобили

Mitsubishi зарегистрировал в России права на бренд кроссовера ASX

Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте права на кроссовер ASX
Everyonephoto Studio/Shutterstock/FOTODOM

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте бренд ASX для продажи автомобилей и запчастей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Японский автопроизводитель Mitsubishi 24 февраля зарегистрировал в Роспатенте бренд ASX. Товарный знак будет закреплен за компанией до апреля 2035 года. Товарный знак предназначен для автомобилей и запчастей. ASX (Active Sport X-over) — компактный кроссовер, который построен на одной платформе с более крупным Outlander: у моделей одинаковая колёсная база и конструкция подвесок. Первая версия ASX была представлена в 2010 году», — сообщили там.

В сервисе напомнили, что компания Mitsubishi прекратила поставки и производство автомобилей в РФ в 2022 году. Машины собирали на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Чтобы расторгнуть контракт, японцы заплатили почти три млрд рублей компенсации. В России Mitsubishi Motors представлена юридическим лицом ООО «ММС Рус». В 2024 году компания выручила 1,5 млрд рублей, прибыль составила 1,2 млрд рублей.

Ранее итальянская компания Moncler зарегистрировала в России свой бренд.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!