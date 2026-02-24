Mitsubishi зарегистрировал в России права на бренд кроссовера ASX

Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в Роспатенте бренд ASX для продажи автомобилей и запчастей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Японский автопроизводитель Mitsubishi 24 февраля зарегистрировал в Роспатенте бренд ASX. Товарный знак будет закреплен за компанией до апреля 2035 года. Товарный знак предназначен для автомобилей и запчастей. ASX (Active Sport X-over) — компактный кроссовер, который построен на одной платформе с более крупным Outlander: у моделей одинаковая колёсная база и конструкция подвесок. Первая версия ASX была представлена в 2010 году», — сообщили там.

В сервисе напомнили, что компания Mitsubishi прекратила поставки и производство автомобилей в РФ в 2022 году. Машины собирали на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Чтобы расторгнуть контракт, японцы заплатили почти три млрд рублей компенсации. В России Mitsubishi Motors представлена юридическим лицом ООО «ММС Рус». В 2024 году компания выручила 1,5 млрд рублей, прибыль составила 1,2 млрд рублей.

Ранее итальянская компания Moncler зарегистрировала в России свой бренд.