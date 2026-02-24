Размер шрифта
В G7 высказались об усилиях Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта

Страны G7 заявили о поддержке усилий Трампа по украинскому урегулированию
Государства группы G7 в совместном заявлении выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте объединения.

«Мы выражаем нашу неизменную поддержку усилиям президента Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и доведения сторон до прямых дискуссий», — говорится в публикации.

Также страны G7 поддержали обязательства коалиции желающих предоставить украинской стороне надежные гарантии безопасности.

В «Группу семи», помимо США, входят Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония.

Президент США Дональд Трамп намерен добиться окончания украинского конфликта к 250-летию независимости Америки, которое будет отмечаться 4 июля, сообщил Bloomberg. Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес предположил, что для этого «уже есть договоренности». Однако эксперты усомнились в возможности подписания мирного договора в столь короткий срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США подвергли сомнению названную Зеленским дату заключения мира.

 
