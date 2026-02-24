Размер шрифта
Экс-полковник МВД Смирнов, убивший журналиста, погиб на СВО

Фонтанка: на СВО погиб бывший полковник Смирнов, убивший журналиста Максимова
Кадр из видео/Телеграм-канал «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»

В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший замначальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов, убивший журналиста Максима Максимова. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Михаил Смирнов погиб около недели назад на границе Белгородской и Харьковской областей при наступлении российских войск», — сказано в сообщении.

По данным издания, Смирнов попал под атаку дрона-камикадзе.

Telegram-канал 78 пишет, что мужчина пропал без вести при штурме села Рыбалкино в Харьковской области еще 14 февраля. 61-летний бывший полковник ушел на СВО в январе 2026 года.

В 2024 году Смирнов спустя 20 лет признался в убийстве журналиста «Фонтанки» и Агентства журналистских расследований Максима Максимова. Репортер пропал в 2004 году, когда пошел на встречу, после которой его больше никто не видел. Смирнова и его подчиненных подозревали еще тогда, однако предъявлять обвинения милиционерам не стали, так как тело журналиста не нашли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ОАЭ нашли мертвыми «друга Дурова» Романа Новака и его жену.

 
