«У меня нет чувства отчаяния»: Семак отказался говорить о застое российского футбола

Тренер «Зенита» Семак о футболе в России: у меня нет чувства отчаяния

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что у российского футбола нет застоя на фоне отстранения от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, сузился рынок. Да, за последние 15 лет финансовые возможности российских клубов стали ниже. Если посмотреть на состав последней команды АПЛ и на состав лучших команд РПЛ, то всё станет ясно. Ведущие чемпионаты сильно от нас оторвались. Но у нас интересный чемпионат, у меня нет чувства отчаяния», — отметил он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России, который был введен в 2022 году, не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Семак высказался о сокращении бюджета «Зенита».