Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«У меня нет чувства отчаяния»: Семак отказался говорить о застое российского футбола

Тренер «Зенита» Семак о футболе в России: у меня нет чувства отчаяния
Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил мнение, что у российского футбола нет застоя на фоне отстранения от международных турниров. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, сузился рынок. Да, за последние 15 лет финансовые возможности российских клубов стали ниже. Если посмотреть на состав последней команды АПЛ и на состав лучших команд РПЛ, то всё станет ясно. Ведущие чемпионаты сильно от нас оторвались. Но у нас интересный чемпионат, у меня нет чувства отчаяния», — отметил он.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России, который был введен в 2022 году, не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Семак высказался о сокращении бюджета «Зенита».

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!