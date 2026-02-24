Размер шрифта
Российский боец получил серьезную травму, исполняя сальто после победы

Российский боец Александр Синещук получил серьезную травму, празднуя победу в поединке на турнире «Южный рубеж» в Краснодаре.

Синещук на этом турнире провел дебютный поединок в смешанных единоборствах (ММА). В своем первом бою он одержал победу над Раулем Уазировым После чего спортсмен решил оригинально отпраздновать победу и совершил сальто назад, спрыгнув с октагона. Однако исполнение элемента оказалось неудачным, он неправильно приземлился, из-за чего его нога неестественно выгнулась.

В Telegram-канале лиги «Южный рубеж» появилась информация о травме — это не был перелом, но спортсмен получил растяжение связок.

Позднее сам боец опубликовал пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что сам турнир ему понравился, а потом в ироничном тоне высказался о полученном повреждении.

«Единственное, что чуть недоработал сальто, это ладно, такого больше делать не будем. Буду знать теперь, что нужно чуть поскромнее свои победы праздновать. Насчет ноги, что могу сказать: ничего серьезного, вправили назад, сказали чуть-чуть в гипсе походить, пока на костылях», — указал он.

Синещук выигрывал национальное первенство по всестилевому единоборству, также он — победитель в краевых соревнованиях по смешанным боевым искусствам и грэпплингу.

