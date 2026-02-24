Дуров отреагировал на возбужденное против него уголовное дело в РФ

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение в России уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом он написал в своем аккаунте мессенджера.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова», — написал он.

В ночь на 24 февраля «Российская газета» заявила, что действия Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Как заявлял глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. Эти ограничения, отметил Клименко, долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера, но на фоне начатого расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена), растет.

Ранее в Кремле прокомментировали расследование в отношении Павла Дурова.