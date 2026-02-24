Размер шрифта
Группа «Воровайки» поможет материально экс-солистке Павловой, чьи дети разбились при катании на санках

Продюсер «Вороваек» рассказал о материальной помощи Павловой после смерти детей
Telegram-канал Яна Павлова

Группа «Воровайки» собирается помочь деньгами экс-солистке Яне Павловой, у которой погибли дети. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер коллектива Никита Надыктов.

Представитель группы отметил, что произошедшее в семье Павловой «ужасная трагедия».

«Мы приносим Яне искренние соболезнования и желаем пережить эту ужасную трагедию! Конечно же, мы поможем материально», — поделился Надыктов.

Двое детей Павловой разбились насмерть 22 февраля, катаясь на санках в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Как сообщили СМИ, 22-летняя дочь и 10-летний сын певицы упали в овраг и погибли на месте. Местные жители поделились, что на горках крутые перепады, из-за которых многие боятся там кататься. Сама Павлова призналась, что ее дети не заметили яму из-за недавно выпавшего снега.

Похороны состоятся 25 февраля. На данный момент родственники исполнительницы собирают деньги на погребение.

Ранее стала известна причина кончины звезды фильма «А зори здесь тихие» Ирины Шевчук.

 
