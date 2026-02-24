Милонов заявил, что фон дер Ляйен приехала в Киев «ради фоточек»

Милонов: для фон дер Ляйен поездка в Киев — развлекаловка, опасности для нее нет

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев счастливой потому, что понимает, что ей ничего не угрожает. При этом у приезжающих в столицу Украины европейских лидеров есть «программа», куда входят обязательная встреча с лидером Владимиром Зеленским и «побег в бомбоубежище» ради «фоточек». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Конечно, была счастливой она. Для нее это необычная история попала к обезьянам. Это очень забавно, это для нее приключение, она нафотографируется, будет выставлять у себя героические фоточки. В принципе, на Украине есть целая программа такая стандартная пребывания европейских лидеров. Обязательно встреча с Зеленским, обязательно воздушная тревога, побег в бомбоубежище и все остальные удовольствия, у кого какие вкусы. В принципе, она приехала на такую развлекаловку, прекрасно понимает, что опасности для нее никакой нет», — подчеркнул он.

Фон дер Ляйен будет находиться в безопасности в Киеве на фоне продолжающихся обстрелов энергетической инфраструктуры Украины со стороны ВС России, так как «она никому не нужна», отметил Милонов.

«Она разрушает Евросоюз изнутри, поэтому вполне она нас устраивает. Но программа должна быть такая, что вот она подвергалась смертельной опасности, она каким-то образом получит некоторые [политические] очки в глазах европейских налогоплательщиков», — подытожил он.

24 февраля в Киев прибыла Урсула фон дер Ляйен. Она приехала в украинскую столицу на поезде. По приезде главу ЕК встретили украинские чиновники, вручив ей букет желто-голубых цветов.

Чуть позже в Киев на поезде прибыл и глава Евросовета Антониу Кошта. Его на вокзале встретил глава МИД Украины Андрей Сибига и другие чиновники. Сибига поблагодарил европейских союзников за помощь Украине и отметил, что 24 февраля 2022 года «навсегда разделило историю Европы на «до» и «после».

