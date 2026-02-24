В Смоленске девятилетняя девочка вышла выгуливать собаку и пропала

В Смоленске ищут девочку, пропавшую во время прогулки с собакой

Жители Смоленска ищут девятилетнюю девочку, которая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку. Позже назад она не вернулась, на данный момент ее местонахождение неизвестно.

По данным Telegram-канала «112», несовершеннолетнюю могли увезти на автомобиле в неизвестном направлении.

«Приметы: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета: куртка темная с цветными пятнами, штаны ярко-голубые лыжные.», – сообщается в публикации следователей.

Сейчас школьницу ищут специалисты Следкома, полицейские и неравнодушные местные жители. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на контроле у главы управления ведомства по региону.

Ранее в Ленобласти ребенок в шортах и футболке бродил по улице.