В Брянской области дроны-камикадзе атаковали село

Богомаз: дроны ВСУ атаковали село Новая Погощь Суземского района
Inna Varenytsia/Reuters

В Брянской области дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по селу Новая Погощь Суземского района. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов – камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы», — написал он.

Губернатор добавил, что на месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

24 февраля ВСУ с помощью беспилотников-камикадзе атаковали объекты энергетики в Климовском и Погарском районах региона. По его словам, речь идет о трансформаторах и линиях электропередачи. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Также чиновник отметил, что в результате атак никто не пострадал.

До этого в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО ликвидировали за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по информации министерства, противник лишился шести управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
