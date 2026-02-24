Размер шрифта
Туристов спасли с льдины, на которой они пытались сделать сауну

В Швеции туристы были спасены с льдины, на которой хотели сделать сауну
Павел Львов/РИА Новости

В Швеции спасатели эвакуировали пятерых туристов, оказавшихся на отколовшейся льдине, где они пытались сделать сауну, пишет The Guardian.

По данным властей, группа немецких путешественников пыталась создать импровизированную «ледяную сауну». Предполагается, что они отпилили участок льда, установили на нем оборудование и планировали использовать его как плавучую платформу. Однако волна от проходившего пассажирского парома расколола ледяную поверхность, и туристы оказались на дрейфующей льдине возле острова Вермде.

Среди оставшегося на льдине оборудования были палатка для сауны, моторная пила, подвесной лодочный двигатель, доска для сап-серфинга и экшн-камера. Представитель транспортного управления Стокгольма Каролина Вихман отметила, что в день инцидента погодные условия были спокойными, однако лед в этом районе часто подвергается воздействию проходящих судов, что делает подобные эксперименты опасными. По словам властей, спасательные операции на льду зимой обычно связаны с конькобежцами, однако подобный случай с самодельной «ледяной сауной» стал редким и необычным инцидентом.

Ранее пожарные спасли фигуристов, оказавшихся на дрейфующей льдине.

 
