Житель Барнаула избил директора школы из-за оценок дочери

В Барнауле отец избил директора школы, требуя отличных оценок для дочери

Житель Барнаула избил директора барнаульской СОШ №38 из-за оценок его дочери. Об этом Telegram-каналу Barnaul 22 рассказали родители других учеников. Они требуют усмирить разбушевавшегося отца ученицы седьмого класса.

По их словам, он регулярно скандалит, требует отличных оценок для дочери, угрожает, оскорбляет и унижает учителей.

Родители и педагоги писали докладные директору, жаловались в комитет по образованию, прокуратуру, краевое УМВД и приемную председателя СК Александра Бастрыкина, но получали лишь отписки.

Из-за агрессивного поведения родителя школы сотрудники школы несколько раз вызывали Росгвардию. Силовики задерживали мужчину, но практически сразу отпускали, и он возвращался в школу.

19 февраля отец девочки напал на директора школы, и тот самостоятельно скрутил его и удерживал до приезда росгвардейцев. По словам матери одного из учеников, это происходило на глазах детей. После инцидента в школе усилили пропускной режим.

Прокуратура региона уже начала проверку, принятие процессуального решения поставлено на контроль прокурором Алтайского края Антоном Германом.

Делом также заинтересовались в правоохранительных органах. Там сообщили, что супруги Котовы уже неоднократно провоцировали конфликты с учителями и другими родителями из-за оценок своей дочери.

Ранее в Екатеринбурге осудили мужчину, который напал на судью из-за оценки его дочери-фигуристке.