ЕС попросил Украину ускорить ремонт «Дружбы»

Глава ЕК заявила о просьбе к Киеву ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

«Мы просим [Украину] ускорить ремонт трубопровода», — сказала она.

Глава ЕК также поблагодарила премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича «за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти» через Адриатический трубопровод.

Ожидалось, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» будут возобновлены 24 февраля, однако Киев перенес сроки на 25 февраля. Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркивал, что Киев уже неоднократно переносил даты возобновления работы нефтепровода.

Тем временем Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд Украине из-за остановки транзита российской нефти по «Дружбе». А Словакия прекратила оказание помощи украинской стороне в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее Словакия попросила ЕК проинспектировать «Дружбу».

 
