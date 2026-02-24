Расистский скандал привел к уходу члена жюри BAFTA

Член жюри BAFTA Джонте Ричардсон объявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уходит со своей должности.

Ричардсон объяснил, что его уход непосредственно связан с инцидентом, произошедшим на премии 2026 года.

Во время церемонии шотландский активист Джон Дэвидсон выкрикнул слово на букву «Н», когда двое темнокожих актеров Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо вручали награду.

Дэвидсон живет с синдромом Туретта. Это хроническое расстройство центральной нервной системы, при котором возникают множественные непроизвольные сокращения мышц. Эти тики могут проявляться как подергиванием конечностей, так и выкрикиванием звуков, слов и определенных предложений. В том числе и ругательств. При таком расстройстве человек не может это контролировать.

Ричардсон подчеркнул, что организация премии не вырезала инцидент с Дэвидсоном, несмотря на двухчасовую задержку трансляции. Он считает такой проступок непростительным.

«Когда такая организация, как BAFTA, за которой стоит долгая история системного расизма, отказывается признать вред, причиненный как темнокожим, так и людям с инвалидностью, и принести извинения, дальнейшее участие в ее работе будет равносильно попустительству», — заявил бывший член жюри.

