В мире сократилось число импортеров российской пшеницы

РЗС: в феврале число покупателей пшеницы из России упало с 26 до 19 стран
Виталий Тимкив/РИА Новости

С 1 по 20 февраля Россия экспортировала 1,66 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза (РЗС).

Согласно данным аналитиков, в феврале объем экспорта пшеницы превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 10,6%. При этом, как отметила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина, география поставок сократилась: в текущем году отгрузки осуществлялись в 19 стран против 26 годом ранее.

Крупнейшим покупателем традиционно стал Египет, импортировавший 416,9 тысячи тонн, что на 42% меньше, чем в прошлом году. На втором месте расположилась Кения, на третьем — Турция. Поставки в Турецкую Республику выросли почти в 2,9 раза, достигнув 214,2 тысячи тонн.

В Судан было отгружено 145,5 тысячи тонн, в Ирак — 108 тысяч тонн. По словам Елены Тюриной, Израиль увеличил импорт российской пшеницы на 33% (до 82,7 тысячи тонн), а Нигерия — на 8% (до 64,6 тысячи тонн).

В начале февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия в 2025 году с учетом новых территорий собрала урожай зерновых в размере порядка 142 миллионов тонн. Он рассказал, что, предварительно, объем растениеводческой продукции вырос на 9%, что внесло основной вклад в обеспечение положительной производственной динамики сельского хозяйства.

Ранее Путин одобрил создание национального семеноводческого центра.

 
