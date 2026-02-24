Размер шрифта
Фон дер Ляйен отказалась называть Украине конкретную дату членства в Евросоюзе

Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз не может дать Украине конкретную дату членства
vonderleyen/X

Евросоюз не может назвать Украине конкретную дату членства в политическом объединении. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, пишет «Европейская правда».

Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, возможно ли вступление Украины в ЕС в 2027 году. По ее словам, Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

Глава ЕК заверила, что Евросоюз будет поощрять Украину к быстрым реформам на пути к евроинтеграции, однако установление точных дат невозможно.

«Я очень хорошо понимаю, что для вас также важна четкая дата. Дата, которую вы установили, является вашим ориентиром, которого вы хотите придерживаться. Вы знаете, что с нашей стороны даты сами по себе невозможны. Но, конечно, наша поддержка в достижении вашей цели является абсолютно очевидной», — сказала фон дер Ляйен.

24 февраля Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times выдвинул европейским союзникам требование. Он призвал ЕС прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в союз до 2027 года.

До этого президент Украины заявлял о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

