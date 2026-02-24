Стало известно, кто подал Трампу идею отправить в Гренландию корабль-госпиталь

Идея отправки американского плавучего госпиталя к берегам Гренландии зародилась после разговора губернатора Луизианы с местным активистом Йоргеном Боассеном, поддерживающим политику президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Боассен, продвигающий взгляды американского президента на острове, был приглашен к губернатору Джеффу Лэндри, который также является спецпосланником Трампа по Гренландии, на празднование Марди Гра. В ходе беседы активист обратил внимание американского политика на ухудшающееся состояние системы здравоохранения в Гренландии, подчеркнув, что любая поддержка сейчас была бы крайне полезна для региона.

Лэндри в интервью WSJ рассказал, что уже на следующий день во время обеда в Белом доме он передал этот разговор Трампу. Президент поинтересовался, действительно ли жителям Гренландии необходимо такое судно. Получив утвердительный ответ, Трамп, по словам Лэндри, тут же распорядился снарядить и отправить госпиталь. Недавно он сообщил об отплытии корабля, хотя потом выяснилось, что это неправда.

В правительстве Дании, под юрисдикцией которой находится Гренландия, оказались не в курсе планов Вашингтона. Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что в помощи со стороны США нет никакой необходимости.

Ранее спецпосланник Трампа пристыдил премьера Гренландии за отказ принять плавучий госпиталь.