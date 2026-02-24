В Иране заявили о готовности к соглашению с США

МИД Ирана: страна готова принять меры для достижения соглашения с США по атому

Иран готов предпринять необходимые меры, чтобы как можно быстрее достичь соглашения с США по ядерному вопросу. Об этом в интервью радио NPR заявил заместитель главы МИД Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы готовы достичь соглашения с США как можно раньше и хотим сделать все необходимое для того, чтобы это произошло», — сказал дипломат.

22 февраля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что договоренность его страны с США по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций. По его словам, с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прошло уже 10 лет — за этот период ядерная программа Тегерана продвинулась.

20 февраля газета The Wall Street Journal написала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допускает нанесение ограниченного удара, чтобы сподвигнуть Иран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например, России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. Издание утверждает: иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее в Иране сообщили об отсутствии стремления к созданию ядерного оружия.