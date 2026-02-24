Размер шрифта
Захарова задала вопрос фон дер Ляйен о «членстве»

Захарова спросила у фон дер Ляйен о том, что она вкладывает в слово «членство»
vonderleyen/X

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале спросила у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что она вкладывает в слово «членство», рассуждая об Украине.

Дипломат напомнила о заявлении чиновницы о том, что «Украина уже на пути к членству в Евросоюз».

«Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», — написала Захарова.

24 февраля украинский президент Владимир Зеленский выдвинул европейским союзникам требование. Он призвал Евросоюз прекратить увиливать и установить дату вступления Украины в союз до 2027 года.

Однако фон дер Ляйен заявила, что ЕС не может назвать Украине конкретную дату членства. При этом, по ее словам, Киев находится на правильном пути и проводит необходимые реформы, чтобы модернизировать страну.

25 января Зеленский заявил о технической готовности Украины к открытию всех кластеров, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. Политик также выразил уверенность в том, что республика будет полностью подготовлена к присоединению к Евросоюзу уже к 2027 году.

Ранее в Германии объяснили, к чему приведет вступление Украины в ЕС.

 
