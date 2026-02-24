В Москве произошел пожар в общежитии университета

В Москве в здании общежития МГТУ «Станкин» начался пожар. О пострадавших не сообщается, пишет агентство «Москва».

«Пожар произошел в общежитии МГТУ «Станкин» во Вадковском переулке в центре Москвы, возгорание на 14 этаже», — говорится в посте.

По данным журналистов, сейчас проходит эвакуация людей. Главное управление МЧС столице на момент публикации не прокомментировало информацию о возгорании.

Накануне из башни Neva Towers в «Москва-сити» эвакуировали людей из-за пожара. По словам очевидцев, возгорание в здании произошло на 26-м этаже. На месте работали около 10 пожарных машин, несколько автомобилей скорой помощи и полиция.

До этого возгорание началось в административном здании на улице Образцова в Москве. Там расположены премиальный банный комплекс Siberia и офисы других организаций. Очаг возгорания находился на втором этаже административного здания на реконструкции. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.