Школьница родила от 71-летнего родственника, который ее изнасиловал

В Казахстане осудили пенсионера, от которого забеременела школьница

Суд вынес приговор жителю Казахстана, которого обвиняли в изнасиловании собственной 15-летней родственницы. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Туркестанской области. По данным следствия, 71-летний пенсионер пробрался в жилье, где находилась несовершеннолетняя, и надругался.

После этого девушка забеременела, но о произошедшем семья узнала только на седьмом месяце, когда младенец появился на свет. В правоохранительные органы родители обратились только в этот момент.

Пенсионеру предъявили обвинения по статьям об изнасиловании ребенка и незаконном проникновении в чужое жилье. Сам фигурант вину отрицал, но его причастность к произошедшему доказали следователи.

Мужчину приговорили к 15,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии средней безопасности (исправительное учреждение для тех, кого впервые осудили за тяжкое преступление – прим. редакция).

Помимо этого, он больше не сможет работать на должностях, где ему нужно контактировать с детьми.

