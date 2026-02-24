Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Школьница родила от 71-летнего родственника, который ее изнасиловал

В Казахстане осудили пенсионера, от которого забеременела школьница
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Казахстана, которого обвиняли в изнасиловании собственной 15-летней родственницы. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в Туркестанской области. По данным следствия, 71-летний пенсионер пробрался в жилье, где находилась несовершеннолетняя, и надругался.

После этого девушка забеременела, но о произошедшем семья узнала только на седьмом месяце, когда младенец появился на свет. В правоохранительные органы родители обратились только в этот момент.

Пенсионеру предъявили обвинения по статьям об изнасиловании ребенка и незаконном проникновении в чужое жилье. Сам фигурант вину отрицал, но его причастность к произошедшему доказали следователи.

Мужчину приговорили к 15,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии средней безопасности (исправительное учреждение для тех, кого впервые осудили за тяжкое преступление – прим. редакция).

Помимо этого, он больше не сможет работать на должностях, где ему нужно контактировать с детьми.

Ранее астраханец развращал 13-летнюю девочку в парфюмерном магазине и попал под суд.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!