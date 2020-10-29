Путин напомнил, что США вводили санкции против России 46 раз
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин напомнил о введенных антироссийских санкциях США. Об этом сообщает РБК.
Глава государства отметил, что действующая американская администрация 46 раз устанавливала ограничительные меры в отношении российских экономических операторов и юридических лиц.
«46 раз! Такого еще никогда не было», — подчеркнул Путин.
При этом президент добавил, что, несмотря на санкции, в 2019 году товарооборот вырос на 30%.
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