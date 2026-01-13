Размер шрифта
Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США

Минэнерго США: Венесуэла из-за блокады снизила экспорт нефти на 0,6 млн б/c
Венесуэла в связи с блокадой США снизила добычу и экспорт нефти на 0,6 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов.

По информации министерства, нефтяная блокада и перехват нефтяных танкеров, находящихся под американскими санкциями, вблизи латиноамериканской страны остановили большую часть экспорта ее нефти, что привело к остановке добычи.

«По нашим оценкам, в настоящее время экспорт венесуэльской нефти в объеме около 0,6 млн баррелей в сутки приостановлен, и приостановлен эквивалентный объем добычи», — сказано в документе.

7 января в минэнерго США заявили, что Соединенные Штаты уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. В ведомстве отметили, что средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в министерстве.

3 января американские военные нанесли авиаудары по военным объектам в Венесуэле и провели наземную операцию спецназа, в ходе которой арестовали президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее в США заявили, что не крадут нефть Венесуэлы.

