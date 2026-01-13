Постпред напомнил, когда исчезнут последние ограничения на ядерное оружие РФ и США

В связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) последние ограничения на стратегическое ядерное вооружение России и США исчезнут 5 февраля. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Через 23 дня последние ограничения на количество стратегического ядерного вооружения США и России перестанут существовать», — написал дипломат.

Ульянов добавил, что США, по всей видимости, не готовы принять предложение России о добровольном продлении действия ключевых положений ДСНВ.

9 января президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с завершением срока действия ДСНВ. По его словам, американская и российская стороны могут заключить «лучшее соглашение».

ДСНВ, продленный в 2021 году, истекает 5 февраля 2026 года. Россия приостановила участие в договоре в феврале 2023 года, но придерживается его количественных ограничений (на вооружения и пусковые установки) и уведомлений о пусках. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова соблюдать договор минимум до 5 февраля 2027 года, если Вашингтон пообещает то же самое.

Ранее в МИД заявили об отсутствии реакции со стороны США на предложение России по ДСНВ.