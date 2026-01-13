Суд вынес приговор одобрившему действия РФ на Украине экс-главе минюста Словакии

Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор в отношении бывшего председателя Верховного суда республики, экс-главы минюста Штефана Гарабина, который «одобрил действия России на Украине». Об этом сообщило издание Denník N.

«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — говорится в материале.

В мае 2022 года телеканал Markiza сообщил о задержании Гарабина за материал, опубликованный им в социальных сетях после эскалации конфликта на Украине. По информации журналистов, в посте содержались фразы об «одобрении действий РФ».

После допроса экс-министра отпустили домой. Однако в июне 2023 года прокуратура выдвинула против бывшего главы Верховного суда обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы. В результате судебный процесс начался в апреле того же года. В ходе него Гарабин настаивал на своей невиновности, а его адвокаты называли обвинения политически мотивированными.

В мае 2025 года Гарабина оправдали.

Ранее Словакия выступила за восстановление отношений с Россией.