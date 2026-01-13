Лукашенко высказался о пути «бешеного и ошалевшего» мира в новом году

Лукашенко не знает, в какую сторону повернется ошалевший мир в новом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе приема в Минске заявил, что не знает, «в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир» в новом году. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер отметил, что сегодня мир переживает непростое время. По его словам, нынешние неожиданные события сложно предугадать.

«Поэтому я вам искренне говорю: обладая массой информации, я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир. Я говорю «ошалевший мир» — не могу же я сказать, что мы одурели и ошалели. То есть мы, руководители государств, которые порой не знают, что творят», — сказал Лукашенко.

7 января Лукашенко заявил, что у Белоруссии отсутствуют враги, но икона Божией Матери «Минская» поможет ей видеть потенциальных противников. По его словам, подаренная им икона — главная святыня республики, которая наводит на верный путь и позволяет обрести ясность при принятии решений в сложных обстоятельствах.

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский угробил цветущую часть Европы.