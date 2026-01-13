В Карелии хотят увеличить выплату студенткам при рождении первенца

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в законодательное собрание республики законопроект о расширении мер государственной поддержки молодым матерям-студенткам. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива предусматривает увеличение единовременной выплаты при рождении первого ребенка со 100 тыс. до 150 тыс. рублей, сообщил господин Парфенчиков. Кроме того, проект закона предполагает, что будет установлена выплата в 200 тыс. рублей при рождении второго и последующих детей.

Также Парфенчиков отметил, что финансовая мера поддержки молодых мам, обучающихся в вузах или колледжах, действует в регионе с 2025 года. По его информации, 44 женщины получили единовременную выплату в 100 тыс. рублей.

До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что значительный рост максимальных выплат по беременности и родам запланирован в 2026 году.

