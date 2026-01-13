Гордон отказалась вставать на чью-либо сторону в разводе Джигана и Самойловой

Юристка Екатерина Гордон в шоу «Утро. ТНТ» отказалась вставать на чью-либо сторону в разводе рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.

Гордон призналась, что не стала бы никого защищать в их конфликте. Она усомнилась, что их развод не ради пиара.

«После дела Товстиков я вообще к ним лезть не буду. Непонятно, когда они разводятся, а когда снимаются. Для меня это такие шоу-бизнес-Товстики… Нафиг надо!» — заявила юристка.

В ноябре Екатерина Гордон заявила, что проделала хорошую юридическую работу в деле Романа и Елены Товстик.

По словам Гордон, она «выбила» имущество для Елены на серьезную сумму — $8,5 миллиона (около 686,2 млн рублей по курсу того времени. — «Газета.Ru»). Юрист отметила, что женщина отказалась от соглашения. После этого адвокат приняла решение перестать сотрудничать с экс-супругой бизнесмена.

Гордон уверена, что Елена Товстик все еще любит бизнесмена и нацелена на сохранение брака. Юристка призналась, что не хотела участвовать в подобной «Санта-Барбаре».

