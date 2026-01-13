Размер шрифта
Новости. Общество

В США сократился приток иммигрантов

WP: США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в страну
Jose Luis Gonzalez/Reuters

США впервые за 50 лет потеряли больше иммигрантов, чем их прибыло в государство. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на оценки экономистов Института Брукингса.

В публикации отмечается, что миграционное сальдо Соединенных Штатов в 2025 году оказалось отрицательным. Число иммигрантов в стране сократилось на 10 тысяч человек, до 295 тысяч.

Специалисты связывают это с резким падением числа прибывающих в США мигрантов при администрации президента Дональда Трампа.

В публикации отмечается, что официальные данные об иммиграции в 2025 году будут доступны лишь позднее в этом году.

До этого сообщалось, что госдепартамент США аннулировал более 100 тысяч виз, выданных лицам, которые были уличены в нарушении американского законодательства на территории страны.

В конце мая 2025 года газета The Washington Post писала, что администрация президента Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Ранее США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств.

