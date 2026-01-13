Россиянам рассказали, стоит ли отказываться от десерта после основного приема пищи

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил россиянам, можно ли есть сладкое после основного приема пищи. По его словам, проблем не возникнет, если человек потребляет сладкое в рамках дневной нормы калорий и не заменяет им привычный рацион.

«Десерты сами по себе не являются вредными. Если человек укладывается в свой суточный калораж, не заменяет нормальную еду сладким и не имеет медицинских ограничений по сахару или инсулину, то десерт после еды не наносит вреда организму. Более того, сладкое, съеденное после основного приема пищи, повышает уровень глюкозы медленнее, чем на голодный желудок, лучше усваивается и часто снижает риск вечерних срывов. Для многих людей это помогает воспринимать питание как сбалансированное и комфортное, а не как диету с бесконечными запретами. Проблемы начинаются, когда десерт становится ежедневным и в больших количествах, когда сладкое используется вместо еды, служит способом снять стресс или приводит к перееданию и потере контроля», — подчеркнул он.

Фитнес-тренер порекомендовал россиянам следить за питанием – при нормальном рационе можно позволить себе десерт не в убыток здоровью.

«В этих ситуациях важно не запрещать себе сладкое полностью, потому что жесткие запреты только усиливают тягу. Гораздо полезнее обратить внимание на состав основного блюда, добавив достаточное количество белка и клетчатки, установить разумную норму, например один небольшой десерт в день, и при желании заменить часть сладкого более легкими вариантами вроде греческого йогурта с ягодами, творожных десертов или небольшого количества темного шоколада. Отучаться от десерта после еды имеет смысл только в том случае, если он вызывает скачки сахара или запускает переедание. Если этого не происходит, бороться с привычкой не нужно. Питание должно оставаться спокойным и осознанным, а не превращаться в постоянную борьбу с собой. Сладкое не враг, и в большинстве случаев проблема заключается не в самом десерте, а в его количестве и контексте. Когда рацион разнообразен, калории под контролем, есть движение и хорошее самочувствие, небольшой десерт после еды остается абсолютно безопасной и психологически комфортной частью питания», — заключил он.

Ранее нутрициолог объяснила, почему после праздников не хочется здоровой пищи.