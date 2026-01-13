Не дали визы: российские прыгуны с трамплина потеряли шансы выступить на Олимпиаде

Прыгуны с трамплина из России не смогут отобраться на Игры из-за отсутствия виз

Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов взяли серебро в командном смешанном турнире по прыжкам с трамплина

Прыгуны с трамплина из России, официально допущенные до участия в отборочных соревнованиях, все равно не смогут пробиться на Олимпийские игры – 2026. Они не прошли проверку инвентаря из-за отсутствия шенгенских виз и просто не успевают принять участие в квалификационных стартах.

Не успели оформить «шенген»

Главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Евгений Плехов сообщил, что его подопечные не смогут выступить в отборочном турнире к Олимпийским играм – 2026, несмотря на официальный допуск в нейтральном статусе. Причиной стало отсутствие шенгенских виз, из-за чего сборная России не успела на проверку инвентаря в Европе, необходимую процедуру для допуска к стартам.

«Да, у нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы. Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше 22-23 января. Пройти проверку инвентаря можно было только в Европе, но мы туда попасть не смогли», – цитирует Плехова ТАСС.

Нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили от России Александра Кустова, Илья Маньков, Михаил Назаров и Данил Садреев.

Не наш вид

Отсутствие российских прыгунов с трамплина вряд ли повлияет на медальный расклад в этом виде спорта. Данный вид никогда не был успешным в нашей стране, еще со времен Советского Союза.

За все время участий в «Белых Олимпиадах» отечественные спортсмены смогли завоевать всего одну медаль. Зато самой высшей пробы – в 1968 году в Гренобле Владимир Белоусов обставил всех на большом трамплине К-90.

Тот сезон вообще оказался для него «золотым», потому что он стал на том же трамплине также и чемпионом мира.

Два года спустя его результат на мировом первенстве повторил и даже превзошел Гарий Напалков, который завоевал золотые медали на трамплинах К-90 и К-120. Однако на Олимпийских играх в Саппоро в 1972 году он стал седьмым на нормальном трамплине, а на большом (тогда это был К-90, а К-120 на Играх представлен не был) шел после первого прыжка четвертым, но в итоге откатился на шестую позицию после не самого удачного второго.

Больше индивидуальных медалей ни советские, ни российские прыгуны и прыгуньи с трамплина не выигрывали.

Новое поколение

Тем не менее как раз Данил Садреев, получивший от FIS среди прочих нейтральный статус, является спортсменом высокого уровня и обладает медальным потенциалом. На Играх-2022 он уже выступал и тогда был в команде Олимпийского комитета России.

На большом трамплине Садреев был пятым после квалификации, но неудачно выступил в финале, заняв в итоге только 16-е место. Зато обратная картина была на нормальном трамплине: 18-е место в квалификации и итоговое восьмое в финале (еще выше оказался ставший пятым в финале Евгений Климов).

Но главное, что на тех Играх сборная России выиграла серебро в смешанных командных соревнованиях: медали завоевали Ирма Махиня, Ирина Аввакумова и Садреев с Климовым.

Это единственная олимпийская награда в прыжках с трамплина в российской истории. Но шансов на ее повторение не было бы, даже если бы до нынешнего отбора допустили двух, а не одну российских девушек, и все отечественные спортсмены, естественно, смогли бы принять в этом самом отборе участие и пройти его.

Дело в том, что нейтральные статусы, разрешенные Международным олимпийским комитетом (МОК) для спортсменов из России, относятся только к индивидуальным видам и исключают участие в командных соревнованиях.

В любом случае Садрееву и другим российским лыжникам-трамплинистам было бы тяжело бороться на мировом уровне после нескольких лет отстранения. По сути, придется заново адаптироваться к международным соревнованиям. Но это будет не на ближайших Олимпийских играх.