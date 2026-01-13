В США назвали возможное число погибших в ходе протестов в Иране

CBS: в ходе протестов в Иране могли погибнуть более 12 тысяч человек

В ходе протестов в Иране могли погибнуть более 12 тысяч человек. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники и активистов.

«По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что данная информация поступила от активистов, которые собирают ее у медиков по всей стране. При этом телеканал отметил, что реальные данные о жертвах на фоне ограничений связи трудно получить и подтвердить.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности. Правоохранители, в частности, использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.