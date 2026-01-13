Размер шрифта
Посла Ирана вызвали в МИД Италии

МИД Италии вызвал посла Ирана на фоне протестов в исламской республике
Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что вызвал во вторник посла Ирана в Риме. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, иранский дипломат должен прибыть в ведомство в 17:30 (19:30 мск).

Таяни добавил, что в период протестов женщины и мужчины Ирана платят очень высокую цену кровью, страданиями, тюремными заключениями и, вероятно, пытками.

Министр отметил, что итальянская сторона сохраняла присутствие в Иране и не избегала диалога. Но это не означает «пассивного принятия зрелища жестокого подавления собственных граждан режимом», добавил он.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27613807_rnd_3",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
