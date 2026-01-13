«Иуда»: Соболев обратился к перешедшему из «Локомотива» в ЦСКА Баринову

Соболев в шутку назвал Баринова Иудой после перехода из «Локомотива» в ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев пошутил над Дмитрием Бариновым, который перешел из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА.

В своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Баринов опубликовал обращение к фанатам «Локомотива», где заявил, что не считает себя «Иудой и предателем». Соболев прокомментировал запись словом «Иуда», добавив смеющийся смайлик.

Сам Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака».

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправится вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Артем Дзюба назвал предсказуемым переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.