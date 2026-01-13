Размер шрифта
Россиянам раскрыли, как криптовалюта может стать в их жизни «обычным явлением»

Kin Cheung/AP

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в телеэфире заявил, что криптовалюта вскоре станет «обычным явлением» в жизни россиян. Однако расплатиться ей в российских магазинах и торговых сетях будет невозможно, рассказал депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

«Криптовалюта в случае реализации предложений может быть использована для международных операций, а также как средство накопления и финансовый инструмент квалифицированными инвесторами без ограничений и, с ограничениями, неквалифицированными инвесторами», — пояснил парламентарий.

Депутат заверил, что россияне не смогут расплачиваться «Трампкоинами» на кассе в «Пятерочке».

«Приобретать и продавать ее можно будет в специализированных организациях, имеющих разрешение Банка России. Криптовалюта как средство платежа для внутренних расчетов не может быть использована. Так что ни в «Пятерочке», ни в «Озоне», ни в «Азбуке вкуса», ни где бы то ни было в российских торговых точках вы рассчитаться «Трампкоином» не сможете», — заключил он.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире «России 24» рассказал о законопроекте, который позволит вывести криптовалюту из особого финансового регулирования. Он добавил, что виртуальные валюты вскоре могут стать обычным явлением в жизни россиян, и рассказал, что депутаты уделят криптовалютам «очень много времени» в предстоящую весеннюю сессию.

«Трампкоин» — криптовалютный мемкоин, который был запущен президентом США Дональдом Трампом за три дня до инаугурации в 2025 году. «Трампкоин» не является самостоятельной криптовалютой, он работает на базе Solana – одного из самых популярных токенов.

Ранее в России призвали ввести понятие «потребительский экстремизм».

