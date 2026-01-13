Размер шрифта
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленном случае кори в МГУ

Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с выявлением случая кори у студента факультета психологии МГУ было начато эпидемиологическое расследование.

Специалисты Роспотребнадзора выявили круг контактных лиц заболевшего в количестве 40 человек. Со студентами и сотрудниками МГУ проводится разъяснительная профилактическая работа, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что корпус факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице в центре Москвы закрыт на карантин.

По словам студента, при входе в здание на Моховой его остановил охранник, чтобы сообщить о введении карантина и переносе занятий в другой корпус. На момент публикации официального подтверждения информации от МГУ и Роспотребнадзора не поступало.

Ранее в МГУ ввели ограничения в связи с выявленным случаем кори.

