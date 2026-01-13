В Роспотребнадзоре рассказали о выявленном случае кори в МГУ

МГУ ограничит очный процесс учебы для непривитых от кори на факультете психологии

Администрация МГУ решила ограничить очный процесс обучения для непривитых от кори на факультете психологии после выявления случая заболевания у студента. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что в связи с выявлением случая кори у студента факультета психологии МГУ было начато эпидемиологическое расследование.

Специалисты Роспотребнадзора выявили круг контактных лиц заболевшего в количестве 40 человек. Со студентами и сотрудниками МГУ проводится разъяснительная профилактическая работа, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что корпус факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова на Моховой улице в центре Москвы закрыт на карантин.

По словам студента, при входе в здание на Моховой его остановил охранник, чтобы сообщить о введении карантина и переносе занятий в другой корпус. На момент публикации официального подтверждения информации от МГУ и Роспотребнадзора не поступало.

Ранее в МГУ ввели ограничения в связи с выявленным случаем кори.