Российского ветеринара осудили за финансирование экстремистов

Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование «Артподготовки»

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы ветеринарного врача из Брянской области Алексея Морозова за финансирование запрещенной в РФ организации «Артподготовка». Об этом пишет ТАСС.

«Назначить Морозову Алексею Владимировичу наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Следствие установило, что с 2023 по 2025 год Морозов перевел запрещенной организации 102 тысячи рублей. Обвиняемый признал свою вину.

