Новости. Общество

Российского ветеринара осудили за финансирование экстремистов

Ветеринара из Брянска осудили на 10 лет за финансирование «Артподготовки»
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы ветеринарного врача из Брянской области Алексея Морозова за финансирование запрещенной в РФ организации «Артподготовка». Об этом пишет ТАСС.

«Назначить Морозову Алексею Владимировичу наказание в виде 10 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Следствие установило, что с 2023 по 2025 год Морозов перевел запрещенной организации 102 тысячи рублей. Обвиняемый признал свою вину.

Недавно суд в Петербурге арестовал гражданку Таджикистана, обвиняемую в участии в террористической организации, для последующей экстрадиции на родину. Женщину задержали на улице Большой Монетной при проверке документов. Обнаружилось, что она числится в базе международного розыска НЦБ Интерпола МВД Республики Таджикистан.

В декабре в Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму, его приговорили к штрафу. В одном из мессенджеров он создал закрытый канал, где призывал к вооруженной борьбе и оправдывал терроризм.

Ранее пожилой петербуржец отправил деньги экстремистской организации и стал фигурантом дела.

Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
