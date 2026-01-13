Тренер ЦСКА с кулаками встретил перешедшего в «Зенит» защитника Дивеева

ЦСКА показал встречу тренера Челестини с Дивеевым, который перешел в «Зенит»

Пресс-служба московского ЦСКА в официальном Telegram-канале опубликовала видеозапись встречи главного тренера армейского клуба Фабио Челестини с защитником Игорем Дивеевым, который перешел в петербургский «Зенит».

Изначально швейцарский специалист в шутку принял боевую стойку при встрече с футболистом, однако затем пожал ему руку и приобнял.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

